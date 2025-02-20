Bilecik'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bilecik\'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir genelinde ana arterler ve toplu taşıma güzergahlarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece boyunca sahada bulunuyor.

20.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışına karşı hızlı ve etkin bir mücadele sürdürüyor.

Bilecik Belediyesine ait kar küreme araçları, solüsyon araçları ve saha ekipleri, şehir genelinde yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında yoğunlaşan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece boyunca tuzlama ve küreme işlemlerine devam etti.

Kış şartlarıyla mücadelede Bileciklilerin mağduriyet yaşamaması için sahada olacaklarını belirten yetkililer, kar yağışının devam etmesi durumunda çalışmaların kesintisiz süreceğini, şehir halkının güvenliği için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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