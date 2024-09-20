Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç 5 Araca Çarptı

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Bilecik'te bir sürücü, seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halinde bulunan 5 araca çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru ilerleyen E.A. idaresindeki 77 AK 410 plakalı otomobil, Futbol sokak kesişimde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halinde bulunan 5 araca çarparak durabildi. Dün geceki kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan D.S. ve M.H.O. hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK