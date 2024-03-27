Bilecik\'te Minik Öğrencilere \'Trafik Dedektifleri\' Eğitimi Verildi

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Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında minik öğrenciler bilgilendirildi.

Özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Trafik Şube ekipleri, 'Trafikte Temel Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları, Trafikte Saygı ve Öğrencilerin Trafikte Uyması Gereken Kurallar' hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan polis ekipleri, sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine değindi. Trafikte her zaman en önemli şeyin beklemek olduğunu belirtti. - BİLECİK