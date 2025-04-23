Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden üniversite istikametine seyir halindeki 11 ACB 835 plakalı motosiklet sürücüsü Emre G. Polis Evi'ne gelmeden aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Motosiklet Kazası - Son Dakika
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