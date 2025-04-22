Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Bilecik'te motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abdülhamithan Bulvarı üzerinden kent merkezine seyir halindeki Enes T. idaresindeki 11 EN 330 plakalı motosiklet, Yaşayan Şehir Müzesi'ne geldiğinde yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya İsmet Özsoy'a çaptı. Ağır yaralanan İsmet Özsoy, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özsoy burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK