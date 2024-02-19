Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı

Bilecik\'te 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı

Bilecik-Bozüyük karayolu Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan sürücü, sağlık durumu iyi olan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik- Bozüyük karayolu Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinden Bozüyük istikametine seyreden Bülent B., idaresindeki 11 T 0032 plaka sayılı ticari taksi ile kavşağa geldiğinde Zeki U. idaresindeki 11 AK 622 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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