Bilecik\'te Sahte Sağlık Kurumu Tanıtımı Yapan Diş Macunu Satıcıları Yakalandı

Bilecik'te kapı kapı dolaşarak kendilerini resmi bir sağlık kurumundan geliyormuş gibi tanıtarak diş macunu satan 10 kişi zabıta tarafından yakalandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte 10 kişilik bir grubunun kapı kapı dolaşarak kendilerini resmi bir sağlık kurumundan geliyormuş gibi tanıtarak diş macunu satan kişi ihbarı aldı. Hemen harekete geçen ekipleri kenttin dört bir yanından evlerin zillerine basarak diş macunu satan 10 kişiyi yakaladı. Kapıyı açan kişilere, "Bizler üniversite öğrencisiyiz bizlere yardım etmek istemisiniz?" diyerek satış yaptıkları öğrenildi. Şahıslara Kabahatlar Kanununa göre 614 TL idari para cezası yazıldı. Ticari bir araçla kentte gelen 10 kişi zabıta eşliğinden kentten gönderildi. Evrakları eksik olduğu için sattıkları ürünlere ise tutanakla el konuldu.

Öte yandan yetkiler sokakta satılan diş macunlarını ağız sağlığı ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Bu tür satış yapanlardan diş macunu ve diş tozu alınmamasını da sözlerine eklediler. - BİLECİK