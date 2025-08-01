Bilecik\'te Samanlık Yangını: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen samanlık yangınında alevlere müdahale eden bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Necmiye Köyü'nde V.D.'ye ait samanlıkta henüz neden bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Yangın kısa sürede kontrolden altına alınırken, samanlık kül oldu.

Ayrıca yangına müdahale eden bir kişi ayağına çivi batması nedeniyle yaralanırken, şahsa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangında soğutma işlemi devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK