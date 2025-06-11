Bilecik\'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tırın dorsesi devrilirken, araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir - Bilecik kara yolunda seyir halindeki 42 ADP 184 plakalı tır sürücü Mustafa K., Bozüyük çıkışına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabilirken, dorsesi devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Mustafa K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan sürücünün aracıyla Konya'dan İstanbul'a gittiği öğrenildi. - BİLECİK