Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile Sümbül 2 Sokak kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABE 570 plakalı motosiklet sürücü Muhammed A., caddenin sokakla kesiştiği noktada Coşkun Ş. idaresindeki 11 AN 182 plakalı hafifi ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK