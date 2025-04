Bilecik\'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutlandı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845'ten bugüne kendisini milletine adayan, vatandaşın huzurunu en önemli değerlerinden sayan, mensubu olmaktan her daim kıvanç duyduğu büyük ve güçlü bir aile olan emniyet teşkilatının gün geçtikçe daha da büyütmek, aldıkları bu mirası kanımızın son damlasına kadar koruyarak, gelecek nesillere emanet etmek, mücadelelerinden asla geri adım atmamak için çalışacaklarını söyledi.

Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve POMEM Müdürü Suat Günbey'in çelenk sunumu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşunun okunmasıyla devam eden programında Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Yılmaz, " Bugün burada, sadece bir yıl dönümünü değil; vatan sevgisinin, fedakarlığın, sadakatin ve sarsılmaz görev bilincinin 180 yıllık onur ve gururunu yaşıyoruz. Kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845 ten bugüne kendisini milletine adayan, vatandaşın huzurunu en önemli değerlerinden sayan, mensubu olmaktan her daim kıvanç duyduğum büyük ve güçlü bir aile olan emniyet teşkilatımızı gün geçtikçe daha da büyütmek, aldığımız bu mirası kanımızın son damlasına kadar koruyarak, gelecek nesillere emanet etmek, mücadelemizden asla geri adım atmamak için çalışacağız. Bu çalışmamızı yaparken teşkilatımız, gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alarak, içinde bulunduğumuz dönemin her türlü yeniliğine adapte olma ve bu yeniliği siz değerli halkımızın faydasına kullanma kabiliyetini gösterecek, bu kapsamda her türlü teknolojiyi özümseyerek var olanı ileriye taşıyarak yoluna devam edecektir" dedi.

"Yaptığınız bu görev, fedakarlığın bir tezahürüdür"

Yılmaz konuşmasının devamında, "Kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te birlikte görev yapmaktan onur duyduğum çok kıymetli mesai arkadaşlarım, sizlerin emek ve gayretiyle Bilecik'in huzuru Türkiye'nin huzuru diyerek çıktığımız bu yolda, 7/24 zaman mefhumu gözetmeksizin yaptığınız bu görev, fedakarlığın bir tezahürüdür. Bu fedakarlık, Bilecikli hemşerilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasının en büyük teminatıdır. Sizden isteğim bu şiarla, yılmadan yorulmadan aşk ve sevgiyle, bu şerefli ve onurlu mesleği ilk günkü heyecanınız ile sürdürmenizdir. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnetle anıyor, bizlere emanet bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyor, hizmetleri ile teşkilatımızın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan emeklilerimiz ve ailelerine, ayrıca halen görevlerine devam eden meslektaşlarım ve fedakar ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Bilecik'te düzenlenen yarışmalara girenlere Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, POMEM Müdürü Suat Günbey ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı verdi. Şiir yarışmasında dereceye girerek il birincisi Zeynep Bozdağ, ikinci Nisa Nur Uçar, üçüncü Zeynep Ay oldu. Kompozisyon yarışmasında derece girerek il birinci olan Duygu Çetin, ikinci Kağan Çak, üçüncü Hilal Masat oldu. Resim yarışmasında dereceye girerek il birincisi olan Eren Alp Aktaş, ikinci Aslı Betül Bektaş, üçüncü Ela Nur Yılmaz oldu.

Ardından Cumhuriyet Meydanından İl Emniyet Müdürlüğüne kadar 'Polis Halk Yürüyüşü' yapıldı. - BİLECİK