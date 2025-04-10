Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutlandı

Bilecik\'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutlandı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845'ten bugüne kendisini milletine adayan, vatandaşın huzurunu en önemli değerlerinden sayan, mensubu olmaktan her daim kıvanç duyduğu büyük ve güçlü bir aile olan emniyet teşkilatının gün geçtikçe daha da büyütmek, aldıkları...

10.04.2025 13:33  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845'ten bugüne kendisini milletine adayan, vatandaşın huzurunu en önemli değerlerinden sayan, mensubu olmaktan her daim kıvanç duyduğu büyük ve güçlü bir aile olan emniyet teşkilatının gün geçtikçe daha da büyütmek, aldıkları bu mirası kanımızın son damlasına kadar koruyarak, gelecek nesillere emanet etmek, mücadelelerinden asla geri adım atmamak için çalışacaklarını söyledi.

Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve POMEM Müdürü Suat Günbey'in çelenk sunumu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşunun okunmasıyla devam eden programında Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Yılmaz, " Bugün burada, sadece bir yıl dönümünü değil; vatan sevgisinin, fedakarlığın, sadakatin ve sarsılmaz görev bilincinin 180 yıllık onur ve gururunu yaşıyoruz. Kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845 ten bugüne kendisini milletine adayan, vatandaşın huzurunu en önemli değerlerinden sayan, mensubu olmaktan her daim kıvanç duyduğum büyük ve güçlü bir aile olan emniyet teşkilatımızı gün geçtikçe daha da büyütmek, aldığımız bu mirası kanımızın son damlasına kadar koruyarak, gelecek nesillere emanet etmek, mücadelemizden asla geri adım atmamak için çalışacağız. Bu çalışmamızı yaparken teşkilatımız, gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alarak, içinde bulunduğumuz dönemin her türlü yeniliğine adapte olma ve bu yeniliği siz değerli halkımızın faydasına kullanma kabiliyetini gösterecek, bu kapsamda her türlü teknolojiyi özümseyerek var olanı ileriye taşıyarak yoluna devam edecektir" dedi.

"Yaptığınız bu görev, fedakarlığın bir tezahürüdür"

Yılmaz konuşmasının devamında, "Kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te birlikte görev yapmaktan onur duyduğum çok kıymetli mesai arkadaşlarım, sizlerin emek ve gayretiyle Bilecik'in huzuru Türkiye'nin huzuru diyerek çıktığımız bu yolda, 7/24 zaman mefhumu gözetmeksizin yaptığınız bu görev, fedakarlığın bir tezahürüdür. Bu fedakarlık, Bilecikli hemşerilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasının en büyük teminatıdır. Sizden isteğim bu şiarla, yılmadan yorulmadan aşk ve sevgiyle, bu şerefli ve onurlu mesleği ilk günkü heyecanınız ile sürdürmenizdir. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnetle anıyor, bizlere emanet bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyor, hizmetleri ile teşkilatımızın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan emeklilerimiz ve ailelerine, ayrıca halen görevlerine devam eden meslektaşlarım ve fedakar ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Bilecik'te düzenlenen yarışmalara girenlere Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, POMEM Müdürü Suat Günbey ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı verdi. Şiir yarışmasında dereceye girerek il birincisi Zeynep Bozdağ, ikinci Nisa Nur Uçar, üçüncü Zeynep Ay oldu. Kompozisyon yarışmasında derece girerek il birinci olan Duygu Çetin, ikinci Kağan Çak, üçüncü Hilal Masat oldu. Resim yarışmasında dereceye girerek il birincisi olan Eren Alp Aktaş, ikinci Aslı Betül Bektaş, üçüncü Ela Nur Yılmaz oldu.

Ardından Cumhuriyet Meydanından İl Emniyet Müdürlüğüne kadar 'Polis Halk Yürüyüşü' yapıldı. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hakan Yılmaz, Güvenlik, bilecik, 3-sayfa, Kültür, Tören, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
17:20 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’lilerin İran’da yatırım yapmasına karşı değiliz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz
17:19 Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
17:18 Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
17:05 Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
17:00 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 13:42:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı 180. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement