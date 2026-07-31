Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.