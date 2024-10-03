Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bilecik'te yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu maddeler ve araçlar ele geçirildi.

03.10.2024 11:37
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde jandarma ekipleri ile müşterek gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli, Söğüt ve Vezirhan beldesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 30,67 gram metamfetamin maddesi, 2,27 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan alüminyum folyo rulo ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 6 şüpheli şahıs daha yakalanarak, hakkında; 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, bilecik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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