Bilecik'te Yaralamadan Aranan Şahıs Yakalandı
Söğüt'te 'Basit yaralama' suçundan cezası bulunan İ.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 'Basit yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT unsurlarınca araması olan şahıslara yönelik bir çalışma düzenlendi. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dereboyu Köyü'nde 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.K. adlı şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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