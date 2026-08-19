Bilecik\'te Yasadışı Kenevir Ekimi Yakalandı

Bilecik'te kovaların içinde yasadışı kenevir ekimi ortaya çıkarıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk hizmetleri kapsamında bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kuyupınar Köyü mevkiinde yapılan çalışmalarda, kova ve çöp kovaları içerisine ekili vaziyette 3 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen madde bulundu. Yapılan görüntü iyileştirme çalışmaları ve çevre araştırması sonucunda, ele geçirilen kenevir bitkilerinin C.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli C.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.