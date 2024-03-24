Bilecik\'te Yolcu Otobüsü Kazası: 14 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik- Eskişehir karayolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris seferini yapan Salih C.'nin (45) kullandığı 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Bozüyük ilçesi poyra kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralana yolcular, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük ve Eskişehir'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren motosiklete arkadan motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Manisa'da Şehzadeler ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen dört ev ve bir iş yerine yapılan baskında, 27 kişiye toplam 177 bin lira idari para cezası uygulandı. Ev ve iş yeri sahipleri ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Cırcıp Deresi'nde yaşanan olay sonrası ekipler, sualtı arama ve kurtarma çalışmaları yaparken jandarma ve vatandaşlar da kıyıdan iz bulmaya çalışıyor. Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
Eskişehir'de yüzlerini maskeyle gizleyen 3 şüpheli, Şirintepe Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Şüpheliler, motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ters yönde araç kullanan 33 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen 1 sürücüye toplamda 213 bin 177 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 33 araca ters yönde araç kullanmaktan 212 bin 487 TL, 1 araca ise zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan 690 TL para cezası kesildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir işletmenin önünde bulunan çiçek saksıları, gece saatlerinde motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, soğuk kanlı bir şekilde saksıları motosikletine koyan hırsızın görüntüleri yer aldı. Ertesi gece ise aynı şahıs marul ekili saksıları da çaldı. İş yeri sahibinin şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor.
Barış Pınarı Harekatı ile PKK-YPG terör örgütünden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Telabyad kentinde görev yapan Türk güvenlik güçleri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Şıldak, güvenlik güçleriyle birlikte iftar yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, Telabyad'daki huzurun devletin gücünün ve adil yönetim anlayışının en güzel örneği olduğunu vurguladı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ev yangınında ev kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Eskişehir'de polis ekipleri, Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen 20 bin TL değerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda N.G. ve S.C. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler arasında elektronik sigara, kablosuz hoparlör, akıllı kol saati, kulaklık, radyo, traş makinesi, şarjlı lamba, el feneri, masa üstü şarj standı ve bıçak bulunuyor. Bir şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.
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