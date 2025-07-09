Bilecik\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bilecik'te kaza yapan araca başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir kara yolu Akasya Altı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinde seyir halindeki 44 ER 468 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman D. aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak yan yattı. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Ali Muhammed A. idaresindeki 11 ACF 566 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK