Bilecik Valiliği'nden Orman Yangını Açıklaması

Bilecik Valiliği, Osmaneli ilçesinde meydana gelen orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Valilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde Osmaneli ilçemizde meydana gelen orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili olarak, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda asılsız iddialar ile ses kayıtları başta olmak üzere, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerin paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, bu tür spekülatif bilgi ve belgelerle kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlere itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir. Resmiyet ve doğruluk taşımayan bu içeriklere karşı dikkatli olunması, sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi rica olunur. Ayrıca, yangına yönelik söndürme çalışmaları sahada aralıksız şekilde devam etmektedir" denildi. - BİLECİK