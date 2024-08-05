Bingöl'de 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasına yansıdı
BİNGÖL - Bingöl'de kamyon ile özel halk otobüsünün karıştığı kaza anı, halk otobüsünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün Bingöl- Elazığ Karayolu Zeki Ergezen Bulvarında meydana gelmişti. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyon, 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anı ise halk otobüsünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne çarpmasıyla oluşan sarsıntı ve yolcuların paniği yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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