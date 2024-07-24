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Bingöl'de aranması bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de 4 ayrı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı 'Aranan Şahıslar Büro Amirliği' ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, yağma-gasp, taklit anahtarla kilit açmak sureti ile hırsızlık olmak üzere 4 ayrı suçtan, aranması olan, 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır" denildi.