Bingöl'de çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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Bingöl'de çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 İHH, 7 sat arama kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti. Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

28.02.2024 09:44
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Bölgede ayak izlerinin tespit edilmesinin ardından, çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları jandarma ve AFAD başta olmak üzere onlarca personel ile tüm hızıyla devam ediyor.

Bingöl'de çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor

ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEDE AYAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

27 Şubat akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu Köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izlerini olduğunu fark etti.

Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde devam etti.

ONLARCA PERSONEL ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 İHH, 7 sat arama kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını ifade etti. Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Bingöl\'de çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor
Kaynak: İHA

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