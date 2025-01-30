Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3.22 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3.22 gram kubar esrar maddesi ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Çalışmada ifadesi alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Esrar Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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