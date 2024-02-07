Bingöl\'de Kamyonet Kasasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde, kamyonet kasasında odunların içerisine gizlenmiş 4 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayda, 3 şahıs gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesinde icra edilen faaliyette kamyonetin kasasında yüklü bulunan odunların içerisine gizlenmiş vaziyette 4 kilo 360 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili A.D., T.A. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL