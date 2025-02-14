Bingöl'de Otobüs Kazası: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BİNGÖL