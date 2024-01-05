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Bingöl'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bingöl'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de merkez Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucu N.K. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi, Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Bingöl\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
05.01.2024 - 15:28,  Güncelleme: 15:29
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Bingöl'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, merkez Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce N.K.'ye ateş açıldı. Saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan N.K., kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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