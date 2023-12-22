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Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor.

Bingöl\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
22.12.2023 - 12:34,
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Bingöl'ün Genç ilçesi jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM unsurlarınca, 21 Aralık 2023 günü tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Bingöl ili Genç ilçesinde icra edilen yol kontrol sırasında S.Ş., İ.U.A., E.U. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika


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