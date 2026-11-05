Bingöl'de yabancı araç sürücü kursu aracına çarptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de yabancı araç sürücü kursu aracına çarptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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Bingöl\'de yabancı araç sürücü kursu aracına çarptı, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı
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Bingöl\'de yabancı araç sürücü kursu aracına çarptı, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı
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Bingöl'de Kervansaray mevkiinde yabancı plakalı bir araç, özel sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı; kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AE 046 LW yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiKervansarayİnceleme3. SayfaOtomobilBingölGüncelSon Dakika

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