Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova- Erzurum Karayolu Çatak bölgesinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl ve Karlıova Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL