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Bingöl Valisi Usta: "Kurban Bayramı sürecinde 7 binden fazla personel göreve alacak"

BİNGÖL - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kurban Bayramına yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Vali Usta, "Asayişe yönelik olmak üzere ise 870 ekip, 7 bin 179 personel ve 905 araç/motorize ekip kurban bayramı süresince görev alacaktır" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, mayıs ayına ait güvenlik istatistiklerini ve kurban bayramına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. Bingöl'ün huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Vali Usta, "Göreve başladığımız günden itibaren 'Bingöl'ümüzün huzuru Türkiye'mizin huzurudur' diyerek çıktığımız yolda mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden var gücümüzle sizlerin rahatı ve sükunu için çalışmaya devam ediyoruz. Bir huzur kenti olan Bingöl'de, emniyet ve jandarma güçlerimizle birlikte işimizin başında, siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetindeyiz. 1 Mayıs-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilimiz genelindeki asayiş durumuna baktığımızda, aranan şahısların yakalanması kapsamında kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 yıl arası aranan 39 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 9 şahıs, 10-20 yıl arası aranan 9 şahıs, 20 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs, ifadeye yönelik aranan 211 şahıs, olmak üzere toplam 271 şahıs yakalanmış, 60 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

Silahlı asayiş olaylarının verilerini açıklayan Vali Usta, "Emniyet ve jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda ilimiz genelinde 13 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet av tüfeği ve 4 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 24 adet silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör, 6 adet mühimmat, 2 adet yedek namlu ele geçirilmiştir. Bu olaylarda yakalanan toplam 32 şüpheli şahıstan 24'ü kolluktan işlemleri sonrası serbest bırakılmış, diğer 8'i gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca 3'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu madde operasyonlarına da değinen Vali Usta, "Bu kapsamda ilimiz genelinde Mayıs ayında meydana gelen 77 olayda 85 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u adli makamlarca tutuklanmıştır. Olaylarda 28 kilo esrar, 4 kök kenevir, 37,2 kilo skunk, 20 gram metamfetamin, 433 adet ecstasy ve 14 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir" dedi.

Kurban bayramı için tedbirler alındı

Kurban bayramına ilişkin tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Usta, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması ile asayiş ve huzurun temini, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilimiz genelinde 12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında hava alanı, tren ve otobüs garları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları, kurban satış/kesim alanları, mezarlıklar, insan ve araç yoğunluğunun artabileceği ana arter ve kavşaklarda trafiğe yönelik olmak üzere günlük 59 trafik ekibi ve 111 trafik personeli, asayişe yönelik olmak üzere ise 870 ekip, 7.179 personel ve 905 araç/motorize ekip kurban bayramı süresince görev alacaktır. Bu çerçevede şehrimizin huzur ve güvenliği için denetim ve faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Sayın Bakanımızın göreve başlarken bizlere verdiği en önemli talimatın, çalıştığımız yerlerin asayiş ve güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etmek isterim. Bizler de bu yolda ve bu hedefler için canla başla çalışıyoruz. Bazen bu konular abartı gibi gelse de güvenlik ve huzurun olmadığı ortamlarda diğer güzellikleri öne çıkarmak son derece zordur. Dolayısıyla önceliğimiz; asayiş, huzur ve güven önlemleridir ki Bingöl'ün tarihsel süreçte oluşan yanlış ve haksız algısını ancak bu şekilde kırabiliriz."

Vali Usta'nın yaptığı basın açıklamasına İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan da katıldı.