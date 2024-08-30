İzmir ve Kocaeli'nin ardından İstanbul'da da bir çift parkta cinsel ilişkiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çiftin çevredekilere aldırmadığı görüldü.
İzmir Alsancak'ta bir çiftin sahilde kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiği anın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Kocaeli'de de bir çiftin herkesin gözü önünde uygunsuz hareketler sergilemesinin bir rezil olay da İstanbul'da yaşandı.
İstanbul'da bir parkta bir çift etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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