Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

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İzmir ve Kocaeli'de insanların çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girmesinin yankıları sürerken, benzer olay da İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da bir parkta akşam saatlerinde bir çift, cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

30.08.2024 19:55
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İzmir ve Kocaeli'nin ardından İstanbul'da da bir çift parkta cinsel ilişkiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çiftin çevredekilere aldırmadığı görüldü.

SKANDAL VİDEOLARIN SON ADRESİ İSTANBUL

İzmir Alsancak'ta bir çiftin sahilde kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiği anın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Kocaeli'de de bir çiftin herkesin gözü önünde uygunsuz hareketler sergilemesinin bir rezil olay da İstanbul'da yaşandı.

PARKTA KİMSEYE ALDIRMADAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İstanbul'da bir parkta bir çift etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir skandal olay da İstanbul\'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

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Son Dakika 3.Sayfa Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Beykozlu: bu rahatlığı nerden buluyorlar nasıl bir kafa yaşıyor bu insanlar 45 5 Yanıtla
  • Anazarbus : Üstleri soğuk su dökseniz. Ne bilim sokak kopeklerine öyle yaparlar da 36 4 Yanıtla
  • LEYLAli YILANCI: Bu saygısız ahlak yoksunlarına ciddi cezalar getirilmezse bu vakaları çok duyar hale geleceğiz. Yetkililer affetmesinler. 29 4 Yanıtla
  • ferhat eser: ŞERİAT BAŞKA YOL YOK 18 6 Yanıtla
  • Kadir yılmaz: o kadar bekçi yaptınız insanları bıtane bulamazsın dışarda. nerde kardeşim bu bekçiler? 15 kişi toplumu dolaşıyolar korkudan ne iş. 20 2 Yanıtla
  • Emre Bey: Yeni Türkiye böyle 10 8 Yanıtla
  • ferhat eser: satırı vuracaksın ortadan bölünecekler 14 2 Yanıtla
  • Selami Karadag: Devlet derhal buna çare bulması lazım emniyete götürüp çay ısmarlama ması lazım 1 yada 2 sene hapis cezası olması sı lazım yoksa aile elden gider 14 0 Yanıtla
  • Rabia Keskin: ??????ibunlarda İzmir den geliyordur dersiniz şimdi 7 2 Yanıtla
  • Mesut Kaya: sanırım ahlaki olarak bir operasyon peşindeler organize şekilde milleti ayaklandırmaya çalışıyorlar 4 2 Yanıtla
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