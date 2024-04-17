Taylor Switf\'in hayranları, sahte bilet dolandırıcılarının kurbanı oldu

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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in konserine gitmek isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi oldu. Birleşik Krallık'ta bilet almak isteyen onlarca vatandaş, 1 milyon sterlinden fazla para kaptırdı.

25-34 YAŞ ARASINI HEDEF ALIYORLAR

Lloyds Bank yöneticileri, kendi müşterilerinden 600'den fazlasının yaşanan durumdan dolayı mağdur ve öfkeli olduklarını açıkladı. Lloyds'a göre, her mağdurun ortalama kaybı 332 sterlin olurken, bazıları için bu miktar 1000 sterlinden fazlaya çıkmış. Araştırmalar, 25 ila 34 yaş arası hayranların hedef alındığını ve birçok dolandırıcılığın sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini ortaya koydu. Lloyds, geçen yaz Coldplay, Beyonce ve Harry Styles gibi sanatçıların hayranlarının da hedef olduğunu belirtti.

"BİLETLER 100 STERLIN'IN ÜSTÜNDEYSE KREDİ KARTI KULLANIN"

Bankanın dolandırıcılık önleme şefi Liz Ziegler, "Sevdiğimiz sanatçının canlı performans sergileyeceğini öğrendiğimizde duygularımızın bizi etkisi altına almasına izin vermek kolaydır, ancak bu duyguların kararlarımızı etkilemesine izin vermemek önemlidir" dedi. Tüketici hakları savunucusu Which'dan Lisa Webb şu tavsiyede bulundu: "Biletleri yalnızca yetkili satıcılardan almak için cazip tekliflere kapılmayın, çünkü haklarınız önemli ölçüde azalabilir. Biletler 100 sterlinin üzerindeyse ödemelerinizi kredi kartı ile yapmanızı öneririz."