Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli, Adana ve Mersin'i de kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bitlis merkezli Adana ve Mersin illerini de kapsayan dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "26-27 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan operasyonlarda 24 ayrı olay aydınlatılmış, yakalanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" denildi. - BİTLİS