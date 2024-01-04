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Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli, Adana ve Mersin'i de kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyon sonucunda 24 ayrı olay aydınlatıldığı ve 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı belirtildi. Diğer 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
04.01.2024 - 15:24,
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Bitlis merkezli, Adana ve Mersin'i de kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bitlis merkezli Adana ve Mersin illerini de kapsayan dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "26-27 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan operasyonlarda 24 ayrı olay aydınlatılmış, yakalanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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