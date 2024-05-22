Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen ve 14 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen ve 14 çocuk kurtarıldı

Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen ve 14 çocuk kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından 19 düzensiz göçmen ve 14 çocuk kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

22.05.2024 11:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 14 çocuk kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) belirtilen bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 14 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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