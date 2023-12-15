Bodrum\'da 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mühür bozma, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından 10 yıl, 150 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.K. isimli şahsın, Bodrum'da olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Ortakent Mahallesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün yapılan operasyon ile yakalandı. Y.K. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA