Bodrum'da 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum\'da 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum açıklarında 19'u çocuk 51 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

19.09.2024 11:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19'u çocuk 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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