Bodrum\'da 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30'u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından 3 ayrı lastik botta 30'u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA