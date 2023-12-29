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Bodrum'da 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 84 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 84 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan tekne, içerisindeki göçmenlerle birlikte Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bodrum\'da 84 düzensiz göçmen yakalandı
29.12.2023 - 10:49,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 84 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-35) bölgeye hareket etti.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 84 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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