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Bodrum'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralanan Ramazan Korkutata, hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bodrum\'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
23.12.2023 - 19:12,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralanan Ramazan Korkutata, hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde ilçe merkezinde Hilmi Uran Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir mekanda eğlenen Sercan A. ve Ramazan Korkutata arasında bilinmeyen nedenle alkolün de etkisiyle kavga başladı.

Çıkan bıçaklı kavgada 39 yaşındaki Ramazan Korkutata ile kavga ettiği arkadaşı Sercan A. yaralandı. Bacaklarına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Ramazan Korkutata, çok kan kaybetti. Yaralıya ilk müdahaleyi tesadüfen bölgede bulunan sağlık çalışanı yaptı. Kemerle yaralının bacağına turnike yapan sağlık çalışanı, daha fazla kan kaybetmesini engelledi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan ağır olan Ramazan Korkutata ve Sercan A. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Korkutata, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Sercan A., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Ramazan Korkutata ile katil zanlısı Sercan A.'nın Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede çalıştıkları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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