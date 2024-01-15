 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Bodrum'da bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Bodrum'da bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, otel bahçesindeki ahşap kapalı alanda çıktı ve kısa sürede büyüdü. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise inceleniyor.

Muğla Bodrum\'da bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü
15.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:06
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otelde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel bahçesinde ahşap kapalı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürülürken, yangının çıktığı kapalı alan tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Bodrum, Muğla, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Bodrum'da bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 13:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement