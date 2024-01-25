Bodrum\'da İnek Otomobilin Çarpması Sonucu Telef Oldu

15:59 • •
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yola çıkan inek otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Kaza sabah saatlerinde Turgutreis - Bodrum karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyreden M.İ. idaresindeki otomobil, Gürece Mahallesi'nde yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbarın ardından kaza yerine Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Ekiplerce yol güvenliği alındı. Telef olan inek, Bodrum Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı. - MUĞLA
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