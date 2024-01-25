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Bodrum'da İnek Otomobilin Çarpması Sonucu Telef Oldu - Son Dakika
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Bodrum'da İnek Otomobilin Çarpması Sonucu Telef Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turgutreis - Bodrum karayolunda seyreden bir otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Bölge Trafik ekibi sevk edildi ve yol güvenliği sağlandı. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından telef olan inek yoldan kaldırıldı.

Bodrum\'da İnek Otomobilin Çarpması Sonucu Telef Oldu
25.01.2024 - 15:57,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yola çıkan inek otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Kaza sabah saatlerinde Turgutreis - Bodrum karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyreden M.İ. idaresindeki otomobil, Gürece Mahallesi'nde yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbarın ardından kaza yerine Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Ekiplerce yol güvenliği alındı. Telef olan inek, Bodrum Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da İnek Otomobilin Çarpması Sonucu Telef Oldu - Son Dakika


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