Bodrum\'da Polis ve Zabıta Ekipleri Ortak Uygulama Gerçekleştirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, turizm yoğunluğu olan bölgelerde hanutçuluk ve dilencilik konuları başta olmak üzere ilçe güvenliğini sağlamak için ortak uygulama gerçekleştirdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde hanutçuluk, dilencilik, genel asayiş, seyyar satıcı ve şüphe uyandıran şahıs ve durumlara yönelik uygulama yapıyor. Çarşı Mahallesi genelinde denetim yapan ekipler, farklı mahallelerde de uygulamalarına devam edecek. - MUĞLA