Bodrum Katındaki Yangın: 4 Yaralı ve Ayran İçen Kedi

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Bodrum katında çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen bir kedinin ayran içmesi dikkat çekti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bodrum katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın bodrum katında eşya ve malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, Marmaragaz, TREDAŞ ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yanan eşya ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kedi de ayran içti

Dumandan etkilenerek rahatsızlık geçiren 4 apartman sakini vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilendiği ifade edilen bir kedinin de ayran içmesi dikkat çekti.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.