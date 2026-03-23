Boğazına Şeker Kaçan Sürücü Kurtarıldı
Boğazına Şeker Kaçan Sürücü Kurtarıldı

23.03.2026 09:32
Küçükçekmece'de boğazına şeker kaçan sürücü, polis ekiplerinin yardımıyla hayata döndü.

Küçükçekmece'de aracıyla seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrası ile hayata döndü. O anlar sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, bayram ziyareti sonrası aracıyla E80 otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri ağzına attı. Şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü bir anda fenalaştı. Trafikte ilerlemeye devam eden Özpınar, uygulama noktasındaki polis ekiplerini fark etti. Kornaya basıp polis ekiplerden yardım isteyen sürücü, bir polis memurunun Heimlich manevrası ile hayata tutundu. Boğazından şekerin çıkmasıyla kurtulan Özpınar, rahat bir nefes aldı.

"Polisin 10 saniyelik müdahalesi ile hayata döndüm"

Yaşadıklarını anlatan Ekrem Özpınar, "Fatih Vatan Caddesi'nden Mahmutbey Gişeleri istikametine doğru gelirken, torpidoda olan şekeri ağzıma attım. Bir müddet sonra şeker boğazımda kaldı, o esnada yavaş yavaş nefessiz kalmaya başladım. Aracın dörtlülerini yakıp kendimi emniyet şeridine atmaya çalıştım. Nefessiz bir şekilde 300 metre araç sürdüm. O anda polisleri görünce kornaya basıp arabayı durdurdum ve polislerin yanına koştum. Konuşamadığım için sırtıma vurmaya başladım, polis ekipleri boğuluğumu fark edince direkt beni kucakladığı gibi birkaç hamlede boğazımdaki şekeri çıkardı nefes almaya başladım. Polis memuru bu konuda eğitimli birisiydi. Bayram günü bir hayat kurtarılmış oldu. Bizim de verilmiş sadakamız varmış, polis memurunun 10 saniyelik müdahalesi ile hayata döndüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

