Boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı kamerada

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde dip akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı an be an kameralara yansıdı. Olayda, annesini kurtarmak için denize giren oğul, dip akıntıya kapılan anne ve kendisi bölgedeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anlar aksiyon kamerasıyla kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar da olayı dikkatle izledi.

24.07.2024 00:36
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Boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı kamerada

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde dip akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı an be an kameralara yansıdı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da dalgalı denize giren bir kadının yardım çığlıklarını duyan oğlu annesini kurtarmak için denize girdi. Dip akıntıya kapılan anne ve oğul bölgede ki vatandaşların yardımları ile kurtarılarak sahile alındı. O anlar aksiyon kamerasına yansıdı. Dip akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi yaşayan anne ve oğul kurtarıldığı anlar görüntülenirken, çevredeki vatandaşlarda olayı pür dikkat izledi.

Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

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