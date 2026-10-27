Bolu Belediyesi\'nde ihaleye fesat operasyonunda Başkan Yardımcısı dahil 3 tutuklandı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Ekim sabahı, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ve Tural Ateş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.