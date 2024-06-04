Bolu'da Irak uyruklu eşini sevgilisiyle yakalayan koca sınır dışı edildi

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Bolu'da, Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan H.M. sınır dışı edildi. Eşi İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kayınbiraderiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. H.M.., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M.'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

Aldatılan koca sınır dışı edildi

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslardan H.M., kayınbiraderi ve A.M.'nin babası "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı. - BOLU