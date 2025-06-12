Bolu'da bir AVM'deki restoranda yemek yiyen ve başında kufi takke bulunan bir kişi siparişinin ardından çay istedi.
Garsonun müşteriye çay getirmediği ve başka masalara servis yaptığı iddiasıyla vatandaş, kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini öne sürdü. Vatandaş, restoranda 'adamına göre muamele' yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Yaşanan arbede kısa süreli paniğe neden oldu. Güçlükle yatıştırılan vatandaşa işletme tarafından "Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik" denildiği öğrenildi. Güçlükle sinirleri yatışan vatandaş AVM'den bir süre sonra ayrıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası - Son Dakika
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