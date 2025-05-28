Bolu\'da Gece Kavga: Yumruklar Havada Uçuştu

Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup sokak bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kız ve erkeklerin de yer aldığı gruplar, birbirine yumruklarla saldırdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre sürdüğü görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis gelmeden vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgaya karışan kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.