Bolu'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışmasında sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışmasında sürücü ve yolcu yaralandı

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Bolu'da D-100'ün Ankara istikameti Kartalkaya Sapağı mevkiinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken D-100'de trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kartalkaya Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan V.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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