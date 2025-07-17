Bolu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 3 helikopterle havadan, onlarca ekip ve köylülerin su tankerleriyle karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Kayabaşı köyü mevkiinde başladı. Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Göynük Belediyesi itfaiyesi, jandarma, AFAD ve çevre ilçelerden çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Yangına 3 helikopterle havadan, onlarca araç ve personelle karadan müdahale edildi. Köylüler de traktörlerine taktıkları su tankerleriyle yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU